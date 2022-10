Wenn dieser Staudamm bricht...

...werden 80 Städte überflutet, auch die Stadt Cherson. Die Ukraine befürchtet, Russland will den Damm sprengen.

18 Millionen Kubikmeter Wasser liegen hinter dem Damm. Sollte er gesprengt werden, wäre das eine Katastrophe mit historischem Ausmaß, sagte ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. In seiner Video-Botschaft wirft er Russland vor, den Staudamm im Süden der Ukraine vermint zu haben.

Wie ist die Lage um den Staudamm?

Das Gebiet um den Staudamm ist von russischem Militär besetzt. Die Ukraine plant aktuell eine Offensive mit dem Ziel, die Stadt Cherson zu befreien. Sie geht davon aus, dass Russland mit der Sprengung droht, um das ukrainische Militär davon abzuhalten. Russland sagt, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil: Die Ukrainer wollten den Damm sprengen, um die Russen zurückzudrängen.

Wo liegt der Staudamm Kachowka?

Warum ist der Staudamm so wichtig?

Der Staudamm ist Teil eines Wasserkraftwerks, das große Mengen Strom produziert. Er liefert auch das Kühlwasser für das Atomkraftwerk Saporischschja.

Russland greift seit Tagen wichtige Teile der Infrastruktur in der Ukraine an - darunter auch die Stromversorgung. In einigen Teilen des Landes ist der Strom schon ausgefallen. Russland verfolge damit die Absicht der Ukraine im Winter Strom- und Heizprobleme zu bescheren, sagt Selenskyj.

Auch um Getreide wird in der Ukraine gekämpft: