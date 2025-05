Ukraine: Tote bei russischem Drohnenangriff auf Bus

Bei dem Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. Außerdem gibt es Verletzte.

Was ist passiert? Wie die Militärverwaltung der nordukrainischen Region Sumy mitteilte, traf eine russische Drohne am Samstag einen Bus in der Nähe der grenznahen Stadt Bilopillja. Neun Personen seien dabei gestorben und mindestens vier verletzt worden. Die Militärverwaltung sprach von einem zynischen Angriff auf Zivilisten.

Russische Drohne trifft Bus in der Ukraine Dauer 0:28 min Russische Drohne trifft Bus in der Ukraine

Gespräche zwischen Ukraine und Russland: Das kam raus

Vertreter von Russland und der Ukraine hatten am Freitag zum ersten Mal seit drei Jahren wieder direkte Gespräche geführt. Auf eine Waffenruhe konnten sie sich jedoch nicht einigen.

