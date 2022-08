Selenskyj: Wir geben Russland "auf die Fresse"

Für die Ukraine war am 24. August ein besonders wichtiger Tag. Aber: Wegen des Kriegs musste er ausfallen.

Weil viele Angst hatten, dass Russland den Unabhängigkeitstag der Ukraine für schwere Angriffe nutzen könnte, wurden alle Feste und Veranstaltungen abgesagt. Schon am Morgen waren in der Hauptstadt Kyjiw Sirenen zu hören, die vor Luftangriffen warnten. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Abend mit, dass an einem Bahnhof in der Stadt Tschaplyne mindestens 22 Menschen von einer Rakete getötet wurden. Dutzende Weitere seien verletzt worden.

Wichtigster Feiertag des Jahres!

Am 24. August feiern die Menschen in der Ukraine eigentlich, dass sie in einem unabhängigen Land leben. Aber: Genau vor sechs Monaten hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem ist dort Krieg. Deshalb wurde auch viel darüber gesprochen, wie es in dem Land weitergehen soll.

Das sagt Selenskyj

Präsident Selenskyj hat eine Videobotschaft für alle Ukrainerinnen und Ukrainer gemacht. Dabei sprach er über den langen Konflikt, den es zwischen Russland und seinem Land gibt. Er sagte:

Sie haben beschlossen, unser Land zu besetzen. Als sie das 2014 beschlossen haben, hat die Welt ihnen nicht einfach eins auf die Fresse gegeben, und so sind sie weiter und weiter und weiter gegangen. Aber wir geben ihnen auf die Fresse.

Klitschko: "Wir werden siegen!"

Außerdem versprach Selenskyj: "Wir werden kämpfen bis zum Schluss." Und auch Vitali Klitschko, der Bürgermeister der Hauptstadt Kyjiw, versprach:

Wir werden alles überstehen, egal, wie schwer es ist. Wir werden siegen!

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"? Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache. Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.

