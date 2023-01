Nach Putzjob in BW: Ukrainische Ärztin darf in Österreich zurück in den Job

Die Ukrainerin Olga Soloviova arbeitete in Deutschland als Putzfrau. Im Nachbarland ist sie wieder Neurologin.

Drei Mal war sie in Deutschland durch die sogenannte Kenntnisprüfung gefallen - eigenen Angaben zufolge hatte das aber auch etwas mit persönlichen Gründen der Prüfungskommission zu tun. In Österreich setzt man sich nun mehr für die Neurologin aus der Ukraine ein. Ihr zukünftiger Chef an einer Osttiloler Klinik sorgte für eine vorläufige Zulassung für Olga - zunächst für ein Jahr. Ihre neue Position ist mit einer Ärztin im praktischen Jahr in Deutschland vergleichbar.

In Österreich gibts keine Prüfung - oder was?

Doch, auch in Österreich muss die ukrainische Ärztin eine Kenntnisprüfung ablegen. Bei ihrer Prüfung in Deutschland fühlte sich Olga als Frau und Ausländerin diskriminiert. Das wollen die Österreicher verhindern, indem sie den Test schriftlich anbieten und er anonym ausgewertet wird.

