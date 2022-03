167 ukrainische Heimkinder in Freiburg in Sicherheit

Nach 70 Stunden Fahrt durch die Ukraine und Polen sind die Kinder am Sonntag in Freiburg angekommen.

Die Ukraine-Hilfe der Evangelischen Stadtmission Freiburg hat sich für die Kinder und Jugendlichen, die im Kinderheim "Vaterhaus" in der Nähe von Kiew gelebt haben, eingesetzt und die Kinder und Betreuenden aufgenommen. Schon länger wird das Heim von der Initiative unterstützt. Nach dem Angriff von Russland liegt es nun mitten im Kriegsgebiet.

Die Angst ist einfach da, dass dort eine Bombe falsch runter kommt. Das war dem Heimleiter zu heiß. Er meinte, 'wir müssen hier weg'. Und so haben sie die einzelnen Kinder vorbereitet. Die haben ihre persönlichen Sachen in Rucksäcke gepackt und ihre Blutgruppen auf die Rucksäcke geschrieben."

Mit der Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Malteser konnte die Stadt die 167 Kinder und die 23 Betreuende in verschiedenen Einrichtungen unterbringen. Der Oberbürgermeister Martin Horn ist fassungslos wegen des Krieges in der Ukraine und will seinen "ukrainischen Freundinnen und Freunden helfen", wo er nur kann, sagt er auf einer Pressekonferenz.