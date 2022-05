Ukrainischer Geheimdienst sagt voraus, wann der Krieg endet!

Vor zweieinhalb Monaten hat Russland den Krieg in der Ukraine begonnen. So könnte es jetzt weitergehen.

Der Chef des ukrainischen Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, sagte dem Sender "Sky News": Der Krieg wird bis zum Jahresende vorbei sein - mit einer Niederlage von Russland.

Geheimdienst-Chef: Das passiert mit Putin!

Und er hat noch weitere Vorhersagen gemacht. Budanow erklärte, dass die Ukraine dann wieder die Kontrolle über das ganze Land haben werde. Auch über die Halbinsel Krim, die seit 2014 von Russland kontrolliert wird.

Der Wendepunkt kommt in der zweiten Augusthälfte.

Der Geheimdienst-Chef kündigte außerdem an, dass sich in Russland viel verändern wird. Kyrylo Budanow sagte, es laufe schon ein Putsch gegen Wladimir Putin. Der soll dazu führen, dass der russische Präsident sein Amt und damit seine Macht verliert. Einen Beweis für seine Behauptung legte er aber nicht vor.

Das sagt Selenskyj!

Und offenbar glauben auch nicht alle in der Ukraine an die Theorie des Geheimdienst-Chefs. Der Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht:

Tatsächlich kann heute niemand vorhersagen, wie lange dieser Krieg dauern wird. Aber wir tun alles, um unser Land schnell zu befreien.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind von allen Seiten ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erreicht. Im Gegenteil: Russland hat sich aus der Region Kyjiw zurückgezogen und konzentriert sich auf den Osten des Landes. Dabei geht die russische Armee nicht nur gegen das ukrainische Militär vor, sondern auch gegen die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit versucht Russland Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sich sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

