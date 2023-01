IT-Experte spendet Darknet-Beute im Wert von 25k

Er und sein Team haben eine russische Darknet-Seite gehackt und Bitcoins abgezogen, die an den guten Zweck gehen.

Die Gruppe arbeitet bei der amerikanischen IT-Sicherheitsfirma Hold Security. Wie die Zeitung Forbes berichtet, haben sich die Technik-Experten in die Plattform Solaris - einen der größten russischen Online-Drogenmärkte - gehackt. Dabei haben sie Zugriff auf sensible Daten bekommen - unter anderem auf das "Master-Wallet" des Shops. Das ist ein "virtueller Geldbeutel", in dem die Geldbeträge in Form von Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern hin- und her wechseln.

Die Hacker konnten dort 1,6 Bitcoins im Wert von rund 25.000 US-Dollar erbeuten und an die Wohltätigkeitsorganisation "Enjoying Life" weiterleiten. Die Organisation setzt sich für humanitäre Hilfe in Kyjiw und der gesamten Ukraine ein.

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"? Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache. Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.

Finger weg!

Die Experten hatten auch Zugriff auf Kundendaten und Admin-Accounts. Das zeigt, dass diverse Internetseiten nicht gerade sicher sind. Du solltest dich von illegalen Online-Shops daher besser fernhalten. Falls du etwas Gutes für die Menschen in der Ukraine tun willst, haben wir was für dich:

Mit DHL kannst du Hilfsgüter kostenlos in die Ukraine schicken:

Hier gibts noch mehr News zum Russland-Ukraine-Krieg: