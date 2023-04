Ein Unbekannter hat zwei 17-Jährige angegriffen. Einen verletzte er mit einer Glasflasche am Hals schwer.

Der Unbekannte war am späten Dienstagabend mit einer Gruppe unterwegs. In einer Unterführung in der Nähe des Ulmer Bahnhofs traf er auf die zwei 17-Jährigen. Zuerst schlug der Mann einem der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Dann ging er mit einer Flasche auf sie los.

Polizei sucht Unbekannten mit Hubschrauber

Der eine Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, sagte die Polizei. Den zweiten 17-Jährigen verletzte er lebensgefährlich am Hals. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden und ist immer noch in Lebensgefahr.

Der Unbekannte und seine drei Begleiter flüchteten Richtung Innenstadt. Die Polizei suchte die Vier unter anderem mit Hubschrauber.