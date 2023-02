Geklautes Handy wird geortet - Einbrecher erwischt 👮

Ein Jugendlicher soll in ein Gesch├Ąft eingebrochen sein und dort ein Handy geklaut haben - das wurde ihm zum Verh├Ąngnis.

Am Freitag soll der 16-J├Ąhriger in ein Gesch├Ąft am Ulmer Eselsberg eingebrochen sein. Er soll das M├╝nzgeld aus mehreren Kassen genommen haben. Au├čerdem riss er aus einer Kasse eine Schublade raus, die er mitnahm, schreibt die Polizei. In dieser befand sich unter anderem ein Handy.

Per Ortung direkt zum Dieb

Am n├Ąchsten Morgen wurde der Diebstahl gemeldet - dabei kam raus, dass ein Handy verschwunden war, das sich orten lie├č. Die Polizei fuhr zum aktuellen Standort des Handys und fand dort den 16-J├Ąhrigen und das restliche geklaute Zeug.