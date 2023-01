Wer hat die Lasagne geklaut?!

Der Dieb war wohl hungrig: Er hat einer Frau eine frisch zubereitete Lasagne einfach aus den Händen gerissen.

Der Mann habe die 29-jährige Frau am Sonntag in Ulm auf Englisch angesprochen, so die Polizei. Demnach wollte er die Lasagne haben. Laut Polizei passierte dann das:

Als die Frau dem Mann die Lasagne nicht gegeben hat, soll es zum Gerangel gekommen sein.

Dabei fiel die Lasagne auf den Boden.

Der unbekannte Dieb flüchtete mit den Überresten, die sich noch in der Essensbox befanden.

Polizei sucht Lasagnen-Dieb:

Die Frau beschreibt den Mann bei der Polizei als etwa 30 Jahre alt und 1,68 Meter groß. Er soll einen kurzen Vollbart haben und nach ihrer Einschätzung südländisch gewirkt haben. Bei der Tat soll er einen schwarzen Kapuzenpullover und weiße Schuhe getragen haben. Er habe außerdem eine Zigarette im Mund gehabt.

Hast du etwas gesehen? Dann melde dich bei der Polizei Ulm (0731/188-0). Die suchen aktuell den Täter.

