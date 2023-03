15-Jährige am Bahnhof verprügelt - wegen Insta?

Das Mädchen soll zuvor in den Sozialen Medien schlecht über eine verstorbene Frau gesprochen haben.

Passiert ist das Ganze am Bahnhof in Ulm: Dort sollen drei Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren eine 15-Jährige angegriffen haben. Das Mädchen erlitt eine Beule am Kopf und einige Schürfwunden.

Wie kam es dazu?

Zuvor gab es wohl eine Auseinandersetzung auf Social Media: Die vermeintlichen Angreiferinnen haben der Polizei gesagt, dass das Opfer zuvor auf Instagram schlecht über die verstorbene Mutter einer Bekannten gesprochen habe.

Anzeige ist raus

Das verletzte Mädchen hat gemeinsam mit ihrer Mutter bei der Polizei Anzeige erstattet. Die drei vermeintlichen Täterinnen sind der Polizei bereits bekannt. Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.