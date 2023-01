Keine Millionen fürs Museum! Wer hats verkackt?

Wegen einer Presse-Panne entgehen dem städtischen Museum in Ulm Millionen-Zuschüsse von der Regierung.

Für die Sanierung des Museums wollte der Staat 2,2 Millionen Euro an das Museum in Ulm zahlen. Das solle im Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch so beschlossen werden. Der Bundestagsabgeordnete aus Ulm, Marcel Emmerich, hatte dazu eine Pressemeldung verschickt - am Mittwoch um 12 Uhr. Die ging an verschiedene Medien - auch an den SWR.

Das ist schief gelaufen

Weil die Pressemeldung vor der Entscheidung im Haushaltsausschuss des Bundestags verschickt wurde, hatte sie eine Sperrfrist von 15 Uhr. Das heißt, Medien sollen diese Information nicht vorher veröffentlichen. Das Nachrichtenportal "ulm-news" hat aber genau das gemacht. Es passierte wohl unabsichtlich, aber mit heftigen Folgen für Ulm.

So reagiert der Verantwortliche

Wegen der vorzeitigen Veröffentlichung hat der Bundestag die Förderung für das Museum komplett von der Liste gestrichen. Ein Desaster für die Stadt, das Museum und auch den verantwortlichen Redaktionsleiter von "ulm-news".

Wie fühlt man sich, wenn man der Mann ist, der in Ulm zwei Millionen versenkt hat? Nicht gut.

