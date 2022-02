Flucht vor Polizei: Auto überschlägt sich!

Ein 21-Jähriger wollte sich in Ulm der Polizeikontrolle entziehen und flüchtet. Dabei überschlägt er sich auf der B10.

Der Mann aus dem Kreis Neu-Ulm soll geflüchtet sein, weil er keinen Führerschein hat. Die Polizei wollte ihn in der Nacht zu Dienstag in der Ulmer Innenstadt aufhalten, aber er beschleunigte und sei über die B10 in Richtung Geislingen davongefahren.

Krasse Fluchtaktion!

Auf der Bundesstraße soll er in einer Kurve abgekommen sein. Der Wagen überschlug sich mehrfach, bevor der 21-Jährige zu Fuß weiter flüchtete. Die Polizei suchte mit einem Hubschauber und einer Hundestaffel nach ihm.

Stellt sich freiwillig

Beim Unfall zog sich der flüchtige Fahrer leichte Verletzungen zu. Am nächsten Morgen meldete er sich selber bei der Polizei.

