Bock auf ein Praktikum? Über 300 Betriebe warten auf dich!

In der Auto-Werkstatt, beim Schreiner oder im Friseursalon: In den Sommerferien kannst du dich beruflich ausprobieren.

In über 130 Berufen werden im Bereich der Handwerkskammer Ulm in diesem Sommer Praktika angeboten. Diese sollen dabei helfen, dass junge Menschen sich beruflich orientieren können. Wegen der Corona-Pandemie waren solche Praktika in den letzten zwei Jahren kaum möglich.

Was sind die Voraussetzungen?

Klar, du solltest Zeit und Lust mitbringen. Darüber hinaus musst du mindestens 15 Jahre alt sein. Dann hast du gute Chancen. Die Handwerkskammer sagt, dass die Betriebe weiterhin sehr großes Interesse daran haben, Nachwuchskräfte zu finden. Hiermit kannst du übrigens checken, welche Handwerksberufe eventuell zu dir passen könnten: Klick hier!