Fotos auf dem Handy: So viele schauen sie kaum mehr an

Schnappschüsse und Videos gammeln auf dem Handy - wer kennt's? Eine Umfrage zeigt: Das geht offenbar vielen so.

Falls das bei dir auch so ist, dann bist du nicht alleine. Das zeigt eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Fast die Hälfte der Befragten - nämlich 44 Prozent - gab an: Ich schaue mir die meisten Fotos oder Videos später kaum noch an. Nur 16 Prozent bearbeiten demnach ihre Fotos oder Videos hinterher. Und beim Aufräumen wirds noch dünner. Neun Prozent löschen regelmäßig.

Der Rat

Ein Experte von Bitkom rät: Besser doch von Zeit zu Zeit ausmisten. Mit vollem Speicher könnte das Handy langsamer werden. Fürs Aufräumen schlägt er Apps vor, die ähnliche oder gleiche Fotos raussuchen. Für die Umfrage wurden 1.000 Leute in Deutschland ab 16 Jahre befragt. Sie ist repräsentativ. Das heißt, das Ergebnis kann man auf ganz Deutschland übertragen, auch wenn nicht alle Leute in Deutschland befragt wurden.

Vergisst du deine Bilder und Videos auch auf dem Handy? Erwischt 😬 Ne, ich nutz die! 📸 Abschicken

Der Speicher ist hier nicht das Problem, hier sind Leute mit einem Spezial-Tarif für die mobile Daten betroffen: