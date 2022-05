Umfrage: Immer noch Funklöcher - das nervt!

Von Telekom, Vodafone und Co. hört man oft, der Netz-Ausbau läuft - die Verbraucher sind da offenbar anderer Meinung.

Für Handynutzer sind Funklöcher nach wie vor ein Problem. Das kam jetzt bei einer Umfrage des Vergleichsportals "Verivox" raus, die sich die Deutsche Presse-Agentur näher angeschaut hat. Demnach haben mehr als die Hälfte - nämlich 53 Prozent der Nutzer - "oft oder sehr oft" kein Netz oder abgebrochene Verbindungen.

Pendler ärgern sich häufiger

Bei Pendlern beschweren sich sogar 62 Prozent über schlechtes Netz - vor allem in der Bahn und auf Autobahnen. Ein Sprecher von Verivox sagte der dpa, dass das Problem vor allem in ländlichen Regionen groß sei, wo wenig Menschen wohnen. Im Jahr 2022 sei es noch immer nicht selbstverständlich, unterwegs ohne Unterbrechung mit dem Smartphone zu telefonieren und zu surfen.

Wann wird das besser?

Die Mobilfunkbetreiber - also die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2) - müssen offiziell eine Frist einhalten, die bis Ende des Jahres läuft. Bis dahin muss an allen Autobahnen, an den wichtigsten Bundesstraßen und an viel befahrenen Zugstrecken ein Download von 100 Mbit pro Sekunde möglich sein. Das ist der Plan der Bundesregierung. Doch es gibt Ausnahmen: Wenn die Netzbetreiber keinen Funkmast bauen dürfen - zum Beispiel im Naturschutzgebiet - darf es dort auch weiterhin Funklöcher geben.

