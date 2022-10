Umfrage: So schlimm ist hier der Lehrermangel

Große Klassen, Lehrende ohne Lehramtsausbildung oder gar kein Unterricht: In BW sieht's an Schulen wohl nicht gut aus.

Bekommen Schüler in Baden-Württemberg keine gute Ausbildung? Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) befürchtet, dass die Qualität des Schulsystems leidet. Der Grund: Lehrermangel. In einer neuen Umfrage des Verbands zum Schuljahresbeginn haben 884 Schulen mitgemacht - davon 229 weiterführende Schulen. Über ein Drittel von ihnen hat weniger als 90 Prozent der benötigten Lehrer. Heißt: Sollten an einer Schule zum Beispiel 50 Lehrkräfte arbeiten, sind es in so einem Fall weniger als 45.

Welche Folgen hat der Lehrermangel für weiterführende Schulen?

Zu wenige Lehrer bedeuten laut Umfrage, dass sich einige Schulen im Notbetrieb befinden. Die übrigen Schulen lösen das Problem notdürftig so:

An über der Hälfte (55 %) fällt Unterricht aus.

Bei einem weiteren Drittel (32 %) werden Klassen zusammenlegt.

Bei einem Viertel (25 %) unterrichten Personen ohne Lehramtsausbildung - also keine voll ausgebildeten Lehrer.

Ganztages- oder Förderangebote werden gestrichen.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die Ergebnisse den Durchschnitt aller Schulen in BW widerspiegeln.

Welchen Schulabschluss hast du? Dieser Bericht hat sich mit dem Thema beschäftigt: