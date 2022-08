Wem vertraust du mehr: deinen Lehrern oder YouTube?

Laut einer neuen Umfrage gewinnt klar YouTube. Gefragt wurde auch, wie Insta, WhatsApp, TikTok, Twitch und Co ankommen.

Insgesamt sind junge Leute in Deutschland aber eher vorsichtig, wem sie ihr Vertrauen schenken. Das zeigt die Jugend-Digitalstudie der Postbank. An der Studie haben 1.000 junge Menschen im Alter von 16 bis 18 Jahren teilgenommen. Die Umfrage ist repräsentativ. Das heißt, auch wenn nicht alle 16- bis 18-Jährigen gefragt wurden, sind die Ergebnisse auf alle in die der Altersgruppe übertragbar.

So viele Befragte schätzen folgende Medien als vertrauenswürdig ein:

Bekannte Medien online (43 Prozent)

Fernsehkanäle (36 Prozent)

YouTube (28 Prozent)

Lehrer (23 Prozent)

Facebook (6 Prozent)

Diese Kanäle kommen gut an

Neben vertrauenswürdigen Quellen wurde auch gefragt, welche Apps und Kanäle junge Leute am meisten nutzen. Das ist das Ranking:

YouTube (nutzen 82 Prozent)

WhatsApp (nutzen 81 Prozent)

Instagram (nutzen 77 Prozent)

TikTok (nutzen 63 Prozent)

Pinterest (nutzen 28 Prozent)

Twitter (nutzen 23 Prozent)

Auffällig: Nicht alle Kanäle kommen gleich gut bei männlichen und weiblichen Befragten an. Während Twitch stärker von jungen Männern genutzt wird, haben Pinterest und TikTok eher weibliche Nutzer.

