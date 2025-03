Preis, Hotel, Anreise? Das ist den Deutschen beim Urlaub wichtig

Auf was wird bei Urlaubsreisen eher geschaut als auf den Preis? Das hat eine Umfrage herausgefunden.

Was der Urlaub kostet, spielt für viele Deutsche nur eine kleinere Rolle. Das zeigt eine Umfrage des ADAC, über die die Deutsche Presse-Agentur vorab berichtet. 5.000 Menschen hat der ADAC dafür befragt, was für sie am wichtigsten bei der Reiseplanung ist. Das sind die Ergebnisse:

unkomplizierte Anreise

Natur, der es vor Ort gut geht

hochwertige Leistung

guter Handy- und Internetempfang

Zahlungsbedingungen

Preis

Dass eine unkomplizierte Anreise so oft genannt wurde, könnte damit zusammenhängen, wie dieser Punkt für viele im vergangenen Jahr gelaufen ist: Jeder fünfte Reisende berichtete von Störungen beim Reisen, die die Urlaubspläne beeinflusst haben.

By the Way: Eine andere Umfrage hat sich die Flugpreise angeschaut. Die werden in diesem Sommer vermutlich teurer - obwohl Deutschland schon mit die höchsten Preise hat. Trotzdem sind Flüge gefragt. Die meisten gehen auch in diesem Jahr nach Mallorca.

