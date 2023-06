"Unabomber": Attentäter aus Netflix-Doku ist gestorben

Ted Kaczynski ist im Gefängnis gestorben. Er hatte zwischen 1978 und 1995 insgesamt 16 Anschläge mit Bomben verübt.

Kaczynski wurde am Samstagmorgen in seiner Gefängniszelle im US-Bundesstaat North Carolina tot aufgefunden. Das sagte eine Sprecherin der Gefängnisbehörde der Nachrichtenagentur AP. Zuletzt war er demnach in einer medizinischen Einheit der Haftanstalt untergebracht. Woran er gestorben ist, ist noch nicht bekannt.

Der "Unabomber" ist tot: Das waren seine Verbrechen

Mit seinen Bomben tötete er drei Menschen, 23 weitere wurden teils schwer verletzt. Ziel seiner Anschläge waren vor allem Wissenschaftler und Universitäten. Sein Motiv: Er hasste die Technologie und war gegen die moderne Gesellschaft. 2017 bekam der "Unabomber" wieder mehr Aufmerksamkeit durch eine Doku-Serie auf Netflix.

Mehr über die Geschichte des "Unabombers" erfährst du im Podcast "Dunkle Seelen" in der ARD-Audiothek.