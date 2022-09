Unbekannte klauen Buchstaben aus Baumarkt-Logo

Deutschlandweit verschwinden immer mehr Buchstaben aus dem "Hornbach"-Schriftzug.

Auf Instagram gibt es Videos zu den Diebstählen. In einem der Videos ist zu sehen, wie Unbekannte mit einem Steiger zum Schriftzug hochfahren und ein "A" klauen. Der Baumarkt hat jetzt auf Social Media um Hinweise gebeten. Wer Buchstaben aus dem Schriftzug findet, soll sich per E-Mail melden.

An diesen skurrilen Orten tauchen die Buchstaben auf

Dem Aufruf von Hornbach sind einige gefolgt und posten Videos und Fotos von den Orten, an denen sie Teile des Logos finden. So zum Beispiel in einer U-Bahn in Prag, auf einem geparkten Transporter oder im Hintergrund des Streamers Vlesk.

Alles nur Marketing?

In den Kommentaren vermuten einige hinter den "Diebstählen" eine Marketingkampagne. Vor allem auch deshalb, weil man sich bei Hornbach selbst und nicht der Polizei melden soll, wenn man einen der Buchstaben entdeckt.

