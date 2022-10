Unbemerkt schwanger?! Wie kann das sein?

Es gibt Frauen, denen ihre Schwangerschaft bis zum neunten Monat oder sogar gar zur Geburt nicht klar ist.

Vor Kurzem hat eine Lehrerin in den USA ein Kind bekommen - wenige Stunde nachdem sie überhaupt festgestellt hat, dass sie schwanger ist (wir berichteten). Die Kollegen von DASDING haben bei Frauenarzt Martin Soder von der Uniklinik Karlsruhe nachgefragt, wie so was passieren kann.

Die Gründe

Er selbst hat das schon mehrfach erlebt und sagt, dass es dafür verschiedene medizinische und psychologische Gründe gibt, die eine unbemerkte Schwangerschaft möglich machen:

Manche Frauen haben ihre Periode unregelmäßig oder gar nicht. Bleibt sie wegen einer Schwangerschaft aus, bemerken das die Frauen nicht.

Nicht alle Frauen haben typische Schwangerschaftsanzeichen wie Übelkeit, Müdigkeit oder Brustspannen.

Es gibt auch Frauen, die trotz Schwangerschaft leichte Blutungen haben und dann denken, das sei die Periode - also nicht schwanger.

Wenn der Bauch wächst, vermuten unbemerkt schwangere Frauen andere Gründe dafür: zum Beispiel einen Blähbauch.

Wie häufig kommen unbemerkte Schwangerschaften vor?

Laut Frauenarzt wird rund jede 500. Schwangerschaft ungewöhnlich spät festgestellt. Etwa jede 2.500. Schwangerschaft wird erst bei der Geburt entdeckt.

Auf Frauen, die unter ihren Regelschmerzen leiden, wird hier Rücksicht genommen: