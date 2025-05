Der Unfall passierte am frühen Sonntagmorgen im Bereich Bassenheim im Landkreis Mayen-Koblenz in Fahrtrichtung Trier. Was ist passiert?

Ein Kleinbus war gegen drei Uhr morgens verunglückt. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Polizei ermittelt noch, wie es dazu kommen konnte. Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall auf A48 Dauer 0:25 min Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall auf A48 Unfall auf A48: Drei Tote, Sechs Verletzte Bei dem Unfall starben drei Menschen: ein 53-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 47 und 65 Jahren. Sechs andere Personen zwischen 20 und 66 Jahren wurden verletzt - einige davon schwer, aber nicht alle sind in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei mit.