16-Jähriger stirbt bei Autounfall auf B10

Bei einem Unfall zwischen Birkweiler und Queichhambach bei Landau gab es mehrere Schwerverletzte. Ein 16-Jähriger starb.

Der Junge war am Sonntagabend gegen 18 Uhr mit zwei weiteren Leuten unterwegs. Wie die Polizei schreibt, kam das Auto auf die zweispurige Gegenfahrbahn. Warum ist bisher unklar. Dort prallte das Auto mit einem anderen Wagen frontal zusammen. Der 16-Jährige wurde dabei eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Schwerverletzte kommen ins Krankenhaus

Der 21-jährige Fahrer und die dritte Person im Wagen wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des entgegengekommenen Autos wurde schwer verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Unter anderem landete ein Rettungshubschrauber auf der B10. Die Straße war auf der Strecke für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Erst am Samstag war auf der B10 bei Landau-Godramstein ein Unfall passiert: