Frontalcrash auf der B28

Bei Ulm hat es einen schwere Verkehrsunfall gegeben. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Bei Laichingen in der Nähe von Ulm sind am Freitagabend zwei Autos auf der B28 ineinander gefahren. Laut Polizei hatte ein Mann seinen Wagen auf die Gegenfahrbahn gelenkt. Dort stieß er mit dem Auto eines anderes Mannes zusammen.

Ein Foto vom Unfallort bei Laichingen:

z-media/ Ralf Zwiebler

Fahrer in Autos eingeklemmt

Der Aufprall war so stark, dass beide Fahrer in ihren Autos eingeklemmt wurden. Die Männer starben noch am Unfallort. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte es laut Polizei stark geregnet. Die Straße war bis zum frühen Samstagmorgen gesperrt.

