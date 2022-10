Falschfahrer auf der B36 - ein Toter

In der Nacht auf Samstag ist ein Mann auf die B36 gefahren. Dann hat er sein Auto aber gewendet.

Der Mann fuhr in die falsche Richtung weiter. Kurz darauf stieß sein Auto bei Eggenstein-Leopoldshafen in der Nähe von Karlsruhe mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Der Beifahrer des Unfallverursachers starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer des anderen Autos wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Warum der Mann auf der Straße in die andere Richtung gefahren ist, ist noch unklar. Die Polizei hatte die B36 in Fahrtrichtung Mannheim für mehrere Stunden gesperrt.

Viele Helfer waren bei dem Unfall auf der B36 vor Ort:

EinsatzReport24/Fabian Geier

Hier gibts mehr News für dich: