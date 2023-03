R.I.P: Fünf junge Menschen sterben bei Autounfall

Ein Auto ist in der Nacht auf Samstag von der Fahrbahn abgekommen und dabei mit einem Großraumtaxi zusammengestoßen.

Dabei wurden fünf Personen tödlich verletzt. Sie waren zwischen 24 und 29 Jahre jung. Passiert ist der schlimme Unfall in Eggenstein-Leopolsdhafen im Landkreis Karlsruhe.

Zwei weitere Personen schwer verletzt

Laut den Beamten war das Auto auf dem Ostring in Eggenstein in Richtung Leopoldshafen unterwegs. Dann hat der 25-jährige Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren. Es kam zum Crash mit dem Großraumtaxi. Alle vier Menschen, die in dem Auto saßen, starben an der Unfallstelle. Dabei handelte es sich um eine junge Frau und drei junge Männer. Aus dem Großraumtaxi kam eine Mitfahrerin ums Leben. Dazu wurden der Fahrer und ein weiterer Fahrgast schwer verletzt.