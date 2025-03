Tödlicher Unfall mit Tanklaster und Straßenbahn

Im Landkreis Karlsruhe ist am Dienstag eine Straßenbahn mit einem Tanklaster zusammengestoßen. Dabei kamen drei Personen ums Leben.

Die Polizei teilte Dienstagabend mit, dass beim Unfall drei Menschen in der Straßenbahn ums Leben gekommen sind.

Unter den Toten ist auch die 59-jährige Bahnfahrerin. Bei den beiden anderen Verstorbenen handelt es sich um Fahrgäste.

Auch der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zehn weitere Fahrgäste wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten vor Ort versorgt werden.

Am Mittwoch teilten die Behörden mit, dass gegen den Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird.

Der genaue Unfallhergang muss aber noch geklärt werden. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle.

Unfall bei Ubstadt-Weiher: Was ist passiert?

Die Straßenbahn und der mit Heizöl beladene Lkw sind gegen 14.15 Uhr auf der Landesstraße 552 kurz vor dem Ortseingang Zeutern an einem unbeschrankten mit Rotlicht gesicherten Bahnübergang zusammengestoßen. Nach Angaben der Ermittler wurde der Tanklaster an der rechten Seite von der Bahn erfasst und etwa 40 Metern mitgeschleift. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird weiter ermittelt.

Trauer in Ubstadt-Weiher

Der Unfall nimmt die Region mit. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) drückte einen Tag später im Namen der Landesregierung sein Mitgefühl aus. Auf der Homepage von Ubstadt-Weiher hieß es: "Die Bevölkerung, Bürgermeister Tony Löffler, der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung trauern mit den Angehörigen der Verstorbenen."