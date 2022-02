Ein Autofahrer ist bei einem Unfall bei Eberfingen im Kreis Waldshut ums Leben gekommen. Er wollte wohl überholen.

Der Unfall passierte am Samstagabend auf der B314, wie die Polizei schreibt. Sie vermutet, dass es dazu kam, weil der junge Mann einen Fehler beim Überholen gemacht hat. Ein LKW kam ihm nämlich entgegen und stieß mit dem das Auto zusammen. Dabei wurde der 26-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, heißt es.

LKW-Fahrer schwer verletzt

Im Laster auf der Gegenfahrbahn wurden Fahrer und Beifahrer schwer verletzt. Laut Polizei wurden die beiden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Viele Einsatzkräfte vom Rettungsdienst und der Feuerwehr waren vor Ort. Die Straße wurde vier Stunden lang gesperrt.

Die Polizei ermittelt weiter und sucht deshalb Zeugen des Unfalls. Wer helfen kann, soll sich unter der Telefonnummer 07751-89630 zu melden.