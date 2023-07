Drei junge Männer sterben in Kanalschacht: Was ist passiert?

Als ein Kollege in einem Kanalschacht verschwindet, wollen ihm zwei Mitarbeiter helfen. Die Rettungsaktion endet tödlich.

Die Arbeiter im Alter von 20, 27 und 28 Jahren waren am Dienstag auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Weyarn (Bayern) im Einsatz. Einer der Männer arbeitete in einem mit Wasser gefüllten Gullyschacht. Weil seine Kollegen plötzlich keinen Kontakt mehr zu ihm hatten, stiegen sie ebenfalls in den Schacht und wollten helfen. Dann waren sie auch weg.

Arbeiter in Kanalschacht verschwunden: Rettungskräfte geben alles!

Laut Polizei suchten viele Retter nach den Vermissten. Auch Taucher waren im Kanalsystem unterwegs, konnten die Männer zunächst aber nicht finden. Sie entdeckten die drei erst, als der Wasserstand im Kanal abgesenkt wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren sie schon tot.

FYI: Warum es zu dem Unfall in dem Kanalschacht gekommen ist, ist noch nicht safe. Das wollen Kripo und Staatsanwaltschaft jetzt klären.

