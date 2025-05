Ungarn demonstrieren! Orban will Medien und NGOs limitieren

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban plant ein Gesetz, um Medien und NGOs einzuschränken. Dagegen demonstrierten rund 10.000 Bürger.

Der am vergangenen Mittwoch vorgestellte Gesetzesentwurf verärgerte insbesondere Demo-Sprecher Jakab Toth. "Meinungsfreiheit und die Teilnahme am öffentlichen Leben gehören zur Souveränität der Bürger", sagte er. Ansonsten sei die Souveränität einzig und allein bei der Regierung. Die Demonstranten versammelten sich am Sonntag vor dem ungarischen Parlament in Budapest. Aber: Was steht denn in dem umstrittenen Gesetz?

Ungarns Regierung plant härteres Vorgehen gegen kritische Medien Dauer 0:29 min Ungarns Regierung plant härteres Vorgehen gegen kritische Medien

Die neue Richtlinie würde es Orban & Co. erlauben, Nichtregierungsorganisationen und Medien einzuschränken. Dieser Fall würde dann greifen, wenn die Regierung die Berichterstattung als Bedrohung für die Souveränität des Landes sieht. Damit könnten Regierungskritiker limitiert werden. Der Staat möchte Geld entziehen, wenn Medien aus dem Ausland finanziert werden. Wann das der Fall ist, soll eine Regierungsbehörde entscheiden.

Ungarn: Orban geht seit Jahren gegen Medien undn NGOs vor

Ministerpräsident Orban steht seit Jahren für seinen Umgang mit Medien und Minderheiten in der Kritik. Besonders sind ihm NGOs ein Dorn im Auge. Seit 2023 stehen Nichtregierungsorganisationen unter verstärkter Beobachtung. Orban richtete damals das Amt für den Schutz der Souveränität ein.