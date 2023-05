Angststörung: Streamt Unge jetzt nicht mehr?!

Unge bleibt auf Twitch & Co. erst mal ungespielt - wortwörtlich. Warum er eine Pause braucht, erfährst du hier.

Schweißausbrüche und Angstzustände bei jeglichen sozialen Interaktionen: Das ist seit Jahren Alltag für Unge, wie er in einem YouTube-Video erklärt. Denn er leide unter einer stark ausgeprägten Sozialphobie - nicht nur im Real Life, sondern auch auf Social Media. Er habe dadurch immer wieder depressive Phasen.

Ich habe Angst, Leute zu treffen. (...) Die Corona-Pandemie war für meine Psyche etwas sehr Befreiendes.

Unge rät: Professionelle Hilfe statt Selbstdiagnose

Unge sagt, er hat sich mittlerweile professionelle Hilfe geholt und ermutigt auch andere dazu, anstatt sich selbst zu diagnostizieren. Gründe für seinen psychischen Zustand sieht er unter anderem in seinem Erfolg: In den letzten zehn Jahren sei er oft gestalked, belagert, belästigt und bedroht worden, etwa durch einen Fake-Postboten, der bei ihm zuhause einbrechen wollte. Er sei dennoch sehr lebensfroh und möchte "so lange wie möglich auf diesem wunderschönen Planeten bleiben".

Mein Leben war ein Glashaus seit vielen, vielen Jahren und da versuche ich gerade, mir ein bisschen Privatleben zurückzuholen und eine Reise für mich selber zu beginnen, die ich eben nicht dokumentiere.

Hört Unge komplett mit Streamen auf?

Der Streamer nimmt sich erst mal eine "längere Auszeit von ungespielt, von Simon Unge" und pausiert die Kanäle auf YouTube und Twitch. Stattdessen hat er den englischen Kanal "Raik 2D" eingerichtet, auf dem man nicht mehr ihn selbst, sondern sein VTube-Model sieht. Für alle deutschen Fans gibt es zudem den YouTube-Kanal "Raik DE". Alles andere - Twitch, Instagram, TikTok und Co. - wird er auf Englisch machen.

Aus seiner Community erhält er viel Support unter seinem Video, das du hier ganz anschauen kannst:

Btw: Auf seinem neuen Kanal "Raik DE" hat er seine Fans schon mit seinem VTube-Model begrüßt: