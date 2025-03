Regieren CDU/CSU und SPD bald gemeinsam in Deutschland? Darüber haben Politiker der beiden Parteien am Freitag gesprochen.

Das erste sogenannte Sondierungsgespräch zwischen Union und SPD hat am Freitag stattgefunden, in einer Mitteilung wurde das Treffen als "offen und konstruktiv" beschrieben. Bei dem ersten Treffen haben sich Vertreter der Parteien einen Überblick über den Haushalt - also den finanziellen Plan für Deutschland - verschafft. In der kommenden Woche soll es weitergehen.

Btw.: Eine schwarz-rote Koalition ist nach der Bundestagswahl die wahrscheinlichste Regierung.

Gespräche zwischen Union und SPD: Diese Politiker sind beteiligt Dauer 0:38 min Gespräche zwischen Union und SPD: Diese Politiker sind beteiligt

💡Wie lange die Sondierungsgespräche dauern, ist unklar. Union-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat gesagt, dass er die neue Regierung bis spätestens Ostern bilden will.

Schwarz-rote Koalition: Experten erwarten schwierige Verhandlungen

Experten gehen davon aus, dass die Verhandlungen nicht einfach werden. Der Grund? Beide Parteien haben bei Themen wie Migration, Schuldenbremse und Ukraine-Politik unterschiedliche Ansichten. Außerdem hat SPD-Parteichef Lars Klingbeil mehrfach gesagt, dass es nicht feststehe, ob die SPD in eine Regierung eintrete. Über eine mögliche Regierungsbeteiligung will die Partei ihre Mitglieder entscheiden lassen.