Sexuelle Übergriffe bei Ersti-Woche in Bielefeld?

Der Vorwurf: Bielefelder Erstis seien zu sexistischen Handlungen aufgefordert worden.

Es hat alles auf Reddit angefangen. Dort ging ein Party-Zettel mit fragwürdigen Aufgaben für die Erstis des Studiengangs Wirtschaftswissenschaften viral. Unter dem Post sind über 1.000 Kommentare. Auf dem Zettel sind Aufgaben wie:



"Gebe 5 Frauen einen Klaps auf den Hintern"

"Kneife 5 Männern in den Arsch"

"Sei ein Flitzer“ auf dem Weg von einer zur anderen Station (oben ohne, bzw. mit BH reicht aus)"

Der Verfasser auf Reddit kritisiert:

Ein Laufzettel auf einer Ersti-Verantstaltung meiner Universität ruft aktiv zu sexuellen Übergriffen auf.

Das sagt die Universität Bielefeld zu den Sexismus-Vorwürfen

Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften hat auf der Homepage der Universität Bielefeld mittlerweile Stellung zu dem Vorwurf bezogen. "In der abgelaufenen Orientierungswoche befanden sich Aufgaben, die den Werten der Fachschaft in jeder Form widerstreben. Sexualisierte Gewalt gegenüber Personen jeglichen Geschlechts ist auf das Schärfste zu verurteilen und wird von der Fachschaft in deutlichster Form abgelehnt", heißt es.

Die Fachschaft entschuldige sich bei Betroffenen und werde das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen.

