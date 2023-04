Was geht gerade im Sudan ab?

Die Menschen im Sudan wollen Demokratie, aber aktuell hat das Militär die Macht - und will sie auch nicht abgeben.

Die Militärregierung sollte eigentlich am Dienstag an eine zivile Übergangsregierung abgegeben werden. Doch das Militär hielt sich offenbar nicht an die Frist. Seither gibt es gewaltvolle Auseinandersetzungen zwischen der Armee und dem Paramilitär. Das Paramilitär oder auch Miliz gehört nicht zur Regierung, sondern besteht aus Gruppen, die mit Waffen ausgestattet sind. Darunter leidet aber die Bevölkerung des Sudans.

Seit 2019 keine Einigung im Sudan

Das Militär setzte damals den Regierungschef Al-Bashir ab. Seither gibt es viele Unruhen und Gewalt. Die anschließende Übergangsregierung wurde 2021 erneut durch das Militär abgesetzt. Mehr als 120 Zivilisten wurden seitdem getötet.

Hauptstadt Khartoum ist das Zentrum der Kämpfe

Am Samstagmorgen brachen erneut Kämpfe in Khartoum aus. Mindestens 56 Menschen starben, etwa 600 wurden verletzt. Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" äußert Kritik:

Die internationalen Partner haben es versäumt, die Militärs seit dem Staatsstreich zur Rechenschaft zu ziehen und müssen umgehend und konkret reagieren.

Auch am Sonntagmorgen kam es zu Kämpfen unter anderem in Wohngebieten.