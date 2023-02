Weniger Reli! Das wollen Schüler in BW

Mehr politische Bildung und weniger Religion im Unterricht. Das wollen die Schüler in Baden-Württemberg.

Darüber berichtet das Grundsatzprogramm des Landesschülerbeirats. Dafür müsse man aber erst das Grundgesetz ändern, da Religionsunterricht dort verankert ist. Außerdem wollen Schülerinnen und Schüler, dass es an Gymnasien grundsätzlich wieder neun Jahre gibt - Abi nach 8 Jahren soll man aber weiter wählen können.

Keine Noten mehr

Außerdem fordert der Landesschülerbeirat, dass man in der Schule was zu Steuern und Geld anlegen lernt. In der Grundschulzeit soll es laut Vorschlag grundsätzlich keine Noten geben.

