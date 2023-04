Unwetter in Rheinhessen: Riesiger Hagel und krasse Schäden

Ein Unwetter hat am Freitag krasse Schäden angerichtet: Fast alles, was nicht festverankert war, wurde weggeweht.

Laut der Feuerwehr in Mainz waren vor allem die Orte Mainz-Ebersheim, Mommenheim und Klein-Winternheim betroffen. Dort soll es ziemlich gefährlich gewesen sein: Dächer stürzten ein, Dachziegel flogen durch die Luft und steckten teilweise in Türen und Wänden fest, Bäume wurden entwurzelt und kippten um. Es ist sogar ein Gartenhaus durch die Luft geflogen und in ein anderes Haus gekracht.

Feuerwehr: Hagel so groß wie Murmeln

Die Feuerwehr sagt auch, dass es stark gehagelt hat - und die Hagelkörner so groß waren wie Murmeln. Laut den Einsatzkräften gab es fünf schwer beschädigte Autos und etwa 25 beschädigte Häuser. Verletzt wurde aber niemand.

dpa Bildfunk dpa picture alliance / Jan Brinkhus

Hier kannst du dir ein Bild von den Schäden machen: