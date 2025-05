Im letzten Jahr haben Versicherungen eine fette Summe für Schäden durch Unwetter hingelegt. Baden-Württemberg war besonders betroffen.

Insgesamt lag der Schaden durch Unwetter in Deutschland 2024 bei 5,7 Milliarden Euro. Alleine 1,6 Milliarden davon waren Schäden in Baden-Württemberg - doppelt so viel wie 2023. Das zeigen die Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. In Rheinland-Pfalz wurden 166 Millionen Euro von den Versicherungen nach Unwettern bezahlt - das ist knapp halb so viel wie 2023.

Naturkatastrophen verursachen Milliardenschäden Dauer 0:30 min Naturkatastrophen verursachen Milliardenschäden

Überschwemmungen, Hagel und Co.: Schäden durch Unwetter kosten Milliarden

Aber: Die eigentlichen Kosten liegen wahrscheinlich noch viel höher. Die Zahlen des Verbands zeigen nur die Schäden, für die die Versicherungen gezahlt haben. Es gibt Schätzungen zum Hochwasser in Bayern und BW im letzten Jahr, laut denen nur knapp die Hälfte der Schäden versichert war.

Der Chef des GDV sagt deshalb, dass die Bundesregierung das Thema Unwetterschäden angehen muss. Die Folgen des Klimawandels würden auch bei uns immer deutlicher.

