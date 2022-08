Tote in Österreich, Italien und Frankreich

Wochenlang war es einfach nur heiß. Jetzt gab es heftige Unwetter - mit schlimmen Folgen.

In Österreich sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen gestorben. An einem Badesee im Bundesland Kärnten stürzten mehrere Bäume um. Zwei Kinder kamen dort ums Leben. Rund zehn Menschen wurden verletzt – teilweise schwer.

Italien

Auch in Italien gab es heftige Gewitter. In Venedig musste der Platz vor dem Markusdom evakuiert werden, weil Ziegel herabgefallen waren.

A Venezia sono caduti per il vento frammenti del campanile di San Marco, uno dei simboli della città lagunare. Piccoli frammenti di mattoni rossi sono caduti al suolo. Il forte vento e la pioggia violenta ne hanno provocato il distacco. I turisti in visita sono stati allontanati https://t.co/G0uHHkY76t

Korsika

Wie heftig der Sturm war, zeigt auch ein Video vom Regionalpräsident der Toskana. Man sieht, wie ein Riesenrad herumgewirbelt wird.

A #Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani! https://t.co/sVn9OeOfpM

Auf der französischen Insel Korsika kamen bei dem Unwetter sechs Menschen ums Leben. 45.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Kein Regen in Deutschland

Eigentlich sollten die Unwetter auch Deutschland treffen. Aber: Die Wolken sind dann nach Süd- und Mitteleuropa abgebogen.