Achtung Unwetter: Hier kann es heftig werden ⛈️

Am Freitag hat es in mehreren Regionen in Baden-Württemberg heftig geregnet. Und: Die Unwetter sind noch nicht vorbei.

Bisher wurden durch den Regen mehrere Straßen und Keller geflutet. Es gab jede Menge Rettungseinsätze für Feuerwehr, THW und andere Helfer. Im Rhein-Neckar-Kreis waren vor allen Dingen Walldorf, Nußloch, Wiesloch und Sandhausen betroffen. Die Feuerwehr pumpte insgesamt 150 Keller aus, sagte ein Sprecher der Polizei dem SWR. Anwohner berichteten, dass das Wasser aus der Toilette geschossen sei.

Im Ortenaukreis in Zell am Harmersbach gab es neben überfluteten Straßen und Kellern laut Leitstelle einen Mini-Erdrutsch.

In Konstanz, auf der Bodensee-Insel Reichenau, im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl und in Allensbach standen Keller und Wohnungen ebenfalls unter Wasser.

Auch in Schwäbisch Hall gab es Überschwemmungen.

Bei Pforzheim wurde die A8 gesperrt.

In Weingarten bei Karlsruhe schlug ein Blitz in eine Lagerhalle ein, die dann anfing zu brennen. Wetterdienst warnt Die Unwetter sind noch nicht vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor weiteren Gewittern ab Samstagnachmittag bis in die Nacht zum Sonntag. An einzelnen Orten kann es extrem stark regnen und sogar hageln. Der Wind kann mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde wehen. Vermutlich sind vor allem Regionen im Süden und Osten von Baden-Württemberg betroffen. Hier siehst du den Feuerwehreinsatz an der brennenden Lagerhalle in Weingarten und die Überschwemmung an der A8 bei Pforzheim: