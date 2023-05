In Italien gab es monatelang Trockenheit und Dürre - und dann kam krasser Regen.

Italien ist von starken Wolkenbrüchen betroffen. Dadurch, dass der Boden in den betroffenen Gebieten vorher so ausgetrocknet war, konnten die Wassermengen nicht so gut aufgenommen werden. Das hat die Überschwemmungen verschlimmert.

Unwetter in Italien: Neun Menschen sind gestorben

Die italienischen Behörden haben mitgeteilt, dass mindestens neun Menschen bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen sind. Über 13.000 Menschen aus der Region Emilia-Romagna mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Formel-1-Rennen in Imola abgesagt

Am Wochenende sollte eigentlich ein Formel-1-Rennen in der italienischen Stadt Imola stattfinden. Das wurde wegen der schlimmen Wetterlage aber abgesagt - die Rettungskräfte, die eigentlich dort am Start wären, sollen nun den Überschwemmungsopfern helfen.