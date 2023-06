HIER kannst du dieses Jahr günstig Urlaub machen 🏖️🏝️

mit Whatsapp teilen

Urlaub mit Sonne, Strand und Meer: Das geht in diesen Ländern in Südeuropa günstiger als in Deutschland!

Zumindest, wenn man die Preise für deutsche Hotels und Restaurants mit anderen Ländern vergleicht. Das hat das Statistische Bundesamt gemacht und festgestellt: Urlaub im Süden ist billiger als in Deutschland - im Norden und Westen Europas wirds dafür teurer. Wird 2023 zum Rekord-Reisejahr? ✈️📈 Kroatien, Spanien & Co.: Diese Länder sind günstiger als Deutschland Wenn du in einem dieser Länder Urlaub machst, kannst du ordentlich sparen. Teilweise kosten die Hotels und Restaurants dort nur halb so viel wie in Deutschland. Italien (-5 %)

Kroatien (-17 %)

Zypern (-17 %)

Spanien (-18 %)

Griechenland (-21 %)

Portugal (-28 %)

Malta (-28 %)

Montenegro (-46 %)

Bulgarien (-52 %)

Türkei (-56 %) Was die Statistik nicht berücksichtigt, sind die Anreisekosten. Vor allem, wenn du in den Urlaub fliegst, musst du etwas mehr Geld drauflegen: Flugpreise So teuer wird dein Urlaub dieses Jahr Fliegen wird 2023 teurer als letzten Sommer. Es gibt aber trotzdem Möglichkeiten zumindest etwas günstiger zu buchen. 13:00 Uhr DASDING DASDING