Kannst du dir noch Urlaub leisten? 💸

Für viele Menschen in Deutschland ist ein Urlaub nämlich nicht mehr bezahlbar.

Der Sozialverband Deutschland sagt sogar, dass Urlaub für viele Menschen ein "unerreichbarer Luxus" geworden ist.

Ukraine-Krieg & Inflation spielen eine Rolle

Wer eh schon weniger Geld hat, muss ganz besonders auf seine Ausgaben achten. Zuerst müssen die Fixkosten bezahlt werden - also zum Beispiel Miete, Lebensmittel, Versicherungen, Schulden oder Kosten fürs Auto.

Durch die Inflation und die höheren Preise für Lebensmittel und Co. bleibt dann bei vielen aber kein Geld mehr für Urlaub übrig. So geht es jedem Fünften in Deutschland:

Jeder Fünfte hat kein Geld für Urlaub

Wer weiter weg will, der nimmt gerne das Flugzeug. Günstig ist das dieses Jahr aber nicht: