Datenschutz: Darfst du Falschparker fotografieren?

Ist ok, entschied nun ein Gericht. Geklagt hatten zwei junge Männer, die wegen den Fotos verwarnt wurden.

Konkret ging es vor dem Verwaltungsgericht im bayerischen Ansbach um diesen Fall: Zwei Männer hatten Fotos gemacht, wenn Leute falsch auf Geh- und Radwegen geparkt hatten und die Bilder der Polizei geschickt. Damit wollten sie genau zeigen, wie die Situation vor Ort war. Doch dann gab's Ärger mit dem bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht (LDA).

Verwarngeld: 100 Euro

Die Behörde verwarnte die Männer und verlangte 100 Euro von ihnen. Schließlich könnten auf den Fotos ja auch andere Autos oder Personen sein, so die LDA. Die Verwarnung wollten die Männer aber nicht auf sich sitzen lassen und zogen vor Gericht. Ergebnis jetzt: Die Männer bekamen recht. Ihre Fotos an die Polizei verstoßen nicht gegen den Datenschutz, so das Urteil.

