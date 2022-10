Niederlage für NEWSZONE vor Gericht

Der SWR muss im Rechtsstreit um unsere Nachrichten-App "NEWSZONE" eine Niederlage einstecken.

Zeitungsverleger aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten gegen die App geklagt. Ihr Vorwurf: Die App enthalte unter anderem zu viel Text und sei damit zu presseähnlich. Das würde bedeuten, dass die Verleger im Wettbewerb benachteiligt würden, weil der SWR seine Angebote über Beiträge finanziert und kein Geld damit verdienen muss.

Das Landgericht Stuttgart hat entschieden, dass die App in einer früheren Version nicht ok war. Der SWR hat NEWSZONE inzwischen weiterentwickelt. Was das Urteil genau heißt, können wir noch nicht sagen. Das Gericht liefert seine Begründung am Montag.