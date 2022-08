Urteil: Club muss Millionen für verstorbenen Stürmer zahlen!

Emiliano Sala starb vor über drei Jahren auf dem Weg zu seinem neuen Verein bei einem Flugzeugabsturz.

Seitdem stritten sein alter Verein, der FC Nantes aus Frankreich und Cardiff City aus Wales über die Ablösesumme. Was waren die Argumente der Clubs? Die Waliser meinten, dass sie nicht verpflichtet wären, für Sala zu zahlen, weil dieser noch nicht bei Cardiff City registriert war, als er tödlich verunglückte. Nantes sah das anders, da beide Vereine sich über den Wechsel des damals 28-Jährigen einig waren.

Was sagt der internationale Sportgerichtshof?

Am Freitagabend teilte dieser sein Urteil mit. Das Gericht sieht die Angelegenheit so wie Salas alter Verein. Cardiff muss nun sechs Millionen Euro zahlen. Was sagen die Waliser? Der Verein teilte mit, dass man erst mal weiterhin nicht zahlen werde. Cardiff will sich gegen das Urteil wehren.

BTW: Ein Geschäftsmann organisierte damals den Flug. Im Nachhinein kam heraus, dass der engagierte Pilot keine passende Fluglizenz hatte. Der Geschäftsmann wurde deswegen zu 18 Monaten Knast verurteilt.