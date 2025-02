Donald Trump setzt eifrig seine Vorhaben um. Nachdem der 78-Jährige rund 80 Dekrete in den ersten zwei Tagen seiner Amtszeit erlassen hatte, gibt es nun den nächsten Paukenschlag.

US-Außenminister Marco Rubio hat vorläufig fast alle Finanzmittel zu den Auslandshilfen der Vereinigten Staaten eingefroren. Verschont bleiben lediglich Lebensmittelprogramme und die militärische Unterstützung für Israel und Ägypten.

Trumps Dekret umgesetzt: USA friert fast alle Auslandshilfen ein Dauer 0:29 min Trumps Dekret umgesetzt: USA friert fast alle Auslandshilfen ein

Jetzt droht ein rascher Stopp unzähliger Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Entwicklung. Das Außenministerium kündigte an zu prüfen, welche der tausenden amerikanischen Hilfs- und Entwicklungsprogrammen fortgesetzt werden könnten.

Auslandshilfen ausgesetzt: Auch Ukraine betroffen?

Die Anordnung scheint - bis auf die explizit ausgeklammerten Punkte - alle finanziell unterstützten Posten zu betreffen - wohl auch die Ukraine. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte das Land noch Milliarden an Unterstützungsgeld erhalten.

Deshalb werden die Auslandshilfen größenteils eingedampft

Nur Hilfen, die den Interessen der USA dienen, sollen weiter vergeben werden, erklärt Trump. Außerdem möchte der 78-Jährige durch diese Maßnahme sicherstellen, dass keine Finanzmittel doppelt vergeben werden, heißt es in einer verschlüsselten Nachricht, welche der Nachrichtenagentur AP vorliegt. In rund drei Monaten will Rubio dem Präsidenten einen Bericht vorlegen, welche Hilfen noch sinnvoll sein könnten und welche nicht. Hilfsorganisationen zeigten sich enttäuscht.