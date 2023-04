Die Abgeordnete Zooey Zephyr ist aus dem Parlament in Montana verbannt worden. Sie war dort die einzige trans* Person.

Auslöser für die Situation ist ein neues Gesetz im US-Bundesstaat Montana. Es verbietet unter anderem Operationen und Hormone zur Geschlechtsangleichung bei Jugendlichen. Die demokratische Politikerin hatte den Befürwortern des Gesetzes deshalb vorgeworfen, "Blut an den Händen zu haben". Damit meinte sie den Fall einer trans* Person. Diese soll versucht haben, sich wegen einer Debatte im Parlament das Leben zu nehmen. In dieser Debatte ging es um die Einschränkung der Rechte von trans* Personen.

Anwesenheit verboten

Daraufhin wurde über ihren Ausschluss abgestimmt. Die Abgeordnete darf ab sofort nur noch online an den Sitzungen teilnehmen. Als trans* Frau setzt sie sich für die Rechte von trans* Personen ein. In den letzten Monaten wurden in den USA häufiger ähnliche Gesetze verabschiedet.

trans* Personen werden immer wieder Opfer von Gewalt: