In den USA wurde das Recht auf Abtreibung 2022 aufgehoben. Seitdem gibt es mehr Sterilisationen.

Nach dem Urteil war der Anstieg der Sterilisationen bei Frauen doppelt so hoch wie bei den Männern. Bei Männern stieg die Zahl auch erst an, ging dann aber wieder zurück und ist jetzt so hoch wie vor dem Urteil aus dem Jahr 2022. Das ergibt eine Studie im "Jama Health Forum". Es ist die erste Untersuchung, die sich seit der Gerichtsentscheidung auf permanente Verhütung bei jungen Menschen konzentriert.

Studie: Sind Frauen weiterhin für Verhütung verantwortlich?

Die Hauptautorin der Studie ist Jacqueline Ellison von der University of Pittsburgh School of Public Health. Sie sagt zu den unterschiedlichen Ergebnissen zwischen Männern und Frauen, dass Frauen "überwiegend für die Verhinderung von Schwangerschaften verantwortlich sind". Sie würden das Abtreibungsverbot gesundheitlich, sozial und wirtschaftlich am stärksten zu spüren kriegen. Außerdem erklärt Ellison:

Sterilisationen bei Frauen sind deutlich komplexer

Sie kosten zwei- bis sechsmal mehr als Sterilisationen bei Männern

Das Rückgängigmachen einer Sterilisation braucht eine komplexe Operation

