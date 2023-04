Im US-Bundesstaat Alabama kam es auf einem 16. Geburtstag zur schrecklichen Tragödie. Biden hat sich dazu geäußert.

Es ist noch nicht klar, was genau in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert ist. Doch bei einer Geburtstagsfeier in der Ortschaft Dadeville im US-Bundesstaat Alabama sind vier Jugendliche durch Schüsse gestorben. US-Präsident Joe Biden sagt dazu:

Was ist aus unserer Nation geworden, wenn Kinder nicht mehr ohne Angst zu einer Geburtstagsparty gehen können?

Schüsse auf Sweet-16-Party

Ein Mädchen hat in einem Tanzstudio ihren 16. Geburtstag gefeiert. Ihr Bruder ist laut der Zeitung "Montgomery Advertiser" unter den Todesopfern. Neben den vier toten Menschen wurden mindestens 28 weitere Jugendliche verletzt, so ein Behördensprecher. Fünf von ihnen schweben noch in Lebensgefahr.

💡 In den USA starben allein am selben Wochenende sechs weitere Menschen durch Schusswaffenangriffe.